Sanatçı Gülsen Tuncer Ayça'dan Türk aydının profili anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Gülsen Tuncer Ayça'nın yaptığı ‘Türk Aydınının Profil' konferansı düzenlendi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gülsen Tuncer Ayça, sanatçı ve eğitimci kimliğiyle gençlere her zaman hizmeti bir borç bildiğini söyledi. Sanatçı Gülsen Tuncer Ayça, “Sadece okumuş ve yazmış olmak aydın olmayı getirmiyor. Aydın olmak; bir ülkenin kimliğini bilinçli olarak taşıma bilgisi edinmiş kişi, önce ülkesinin yurttaşı olmaktan onur duyan, yaşama kurallarını, tarihini iyi bilen, gününün durumlarını doğru analiz edebilen ve dünyayla doğru iletişim kurabilen kişidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur duyuyorum. Atatürk ilkelerinin bizi doğru yola ve aydın kimliğine getireceğinin inancındayım. Aydın olmak, bilimle, inançlarla, gelenek ve göreneklerle barışık yaşamak ve bunların bilgisini edinmiş olmak gerektirir” dedi.

Her insanın farklı politik görüşünün olabileceğini belirten Gülsen Tuncer Ayça, “Sadece görüşlerimizi yansıtan yayınları değil, farklı politik görüşteki insanların da yayınları okumak gerektiğinin düşünüyorum. Allah bize akıl vermiş, yanlışı, doğruyu ve eğriyi ayırabiliriz. Başka fikir veya inançtaki insanların bilgilerini alınca o tarafa kayacağım diye bir korkunun olmaması gerekiyor. Çapraz okuma, görüş ve algı açımızı açar. Tek kanaldan gıda almak değil, çapraz okuma yaparak her türlü yayını araştırıp okumamız, daha sonra da bu bilgileri akıl süzgecimizden geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu.