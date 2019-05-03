Sanatçı Yıldırım Gürses, besteleriyle anıldı

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki konserde ses sanatçısı ve bestekâr Yıldırım Gürses'in besteleri, şefliğini Muhtar Küçükkömürcü'nün yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosunca seslendirildi. Konserde ses sanatçısı Gürses'in hayat hikâyesi, başarıları anlatıldı, Türk sanat müziğine yaptı katkılardan bahsedildi.

Gazianteplilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde izleyiciler doyumsuz bir gece yaşadı. Çok sesli Türk hafif sanat müziği öncüsü ve en başarılı temsilcisi olan ve “Son Mektup”, “Mazideki Aşk”, “Bir Kırık Kalp” gibi şarkıları dillerden düşmeyen sanatçı Yıldırım Gürses'in 350'ye yakın bestesinden 16 şarkı seslendirildi. Gecede konuk solist olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kıymet Berra Ülgey “Sorma” adlı şarkıyı söyledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren konserin sonunda izleyiciler koroyu ayakta alkışladı. Günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay tarafından koro adına koro şefi Küçükkömürcü'ye çiçek verildi.