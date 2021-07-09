Sanatın 10 bin yıllık merkezine Sanat Ve Tasarım Fakültesi

Medeniyetin ve sanatın kadim şehri olan Mardin'in Midyat İlçesinde GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Binasının yapımı için düğmeye basıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı temel atma töreninde konuşmacılar eğitimin önemini vurguladı.

GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi temel atma törenine; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin bina yapımını üstlenen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe protokolü, MAÜ yönetimi ve Midyat halkı katıldı.

Törende konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat'ın eğitim dünyasını aydınlatacak bir eseri daha vatandaşlara kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Demirtaş, "Bilindiği üzere en büyük, en anlamlı, en paha biçilmez yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Zira etkisi gelecekte hissedilen, milletlerin istiklal ve istikbalini tayin eden yegâne yatırım, eğitimdir. O nedenle gerek devlet, gerek özel sektör gerekse STK'lar, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliğini en üst düzeyde tutmalı, eğitim alt yapısının ve kalitesinin yükseltilmesi noktasında işbirliğine gitmelidir. Bu meyanda Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliğimizin katkılarıyla yapılacak sanat ve tasarım fakültesi binamızın büyük anlam taşıdığına inanıyorum. En başta Midyat'ımız, donanımlı, çağın gerektirdiği bir eğitim yuvasına daha kavuşacak. Bu sayede ülke ve millet olarak en büyük sermayesi olan insan kaynağını en güzel şekilde işleyeceğiz, onları geleceğe, ülkenin önüne koyduğu vizyon hedefler istikametinde hazırlayacağız. El ele verdiğimizde, birbirimize kenetlendiğimizde, ülkemizin Ortadoğu'ya açılan kapısı Mardin'de büyük projelere imza atacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle üniversitemiz bünyesinde Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulması kararını veren başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Fakülte binamızın ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Midyat 10 bin yıllık sanatın izlerini taşıyan özel bir kenttir"

Üniversite olarak çok yoğun ve bir o kadar da mutlu bir hafta geçirdiklerini kaydeden Rektör Özcoşar ise, "İlk olarak geçtiğimiz hafta çarşamba günü Nusaybin MYO'nun ait olduğu yere, Nusaybin'e yani evine dönüşüyle ilgili en ciddi adımı atarak Nusaybin MYO'nun temel atma törenini gerçekleştirdik. 2 gün önce de Mardin'in uzun yıllardır süren ve 1 Mayıs'ta Resmi Gazetede yayınlanmasıyla gerçekleşen hayali olan Tıp Fakültesi ile ilgili olarak derslik ve hastane binalarının yapım işi protokolünü imzaladık. Bugün de medeniyetin ve sanatın kadim şehri, güzel ilçesi Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesinin temel atma törenindeyiz. Midyat yaklaşık 10 bin yıllık sanatın izlerini taşıyan özel bir kenttir. Ilısu kazılarında ortaya çıkan takılar ve takı imalathanesi bunun en iyi göstergesidir. Bizlere düşen görev de bu sanatı devam ettirmektir. Bu gün temeli atılacak fakültemizde ilk olarak Kuyumculuk ve mücevher tasarımı bölümü ile önümüzdeki yıl eğitim öğretime başlamayı planlıyoruz. Ardından kurulacak geleneksel Türk sanatları, moda ve tekstil tasarımı ile iç mimarlık ve peyzaj tasarımı bölümleri ile kadromuzu genişleteceğiz. Bu bağlamda, mevcut eğitim öğretim kalitesini ülke menfaatleri, ilgili sektörlerin ihtiyaçları ve talepleri ve öğrenci ve akademisyenlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştirmek ve bu kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak, ilgili alanlardaki sektörlerle iş birliği içerisinde bir eğitim anlayışı benimseyerek hem fakültemizin tanınırlığını hem de mezunlarımızın istihdam açısından tercih edilirliğini artırmak böylece nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesini sağlamak Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin hedefleri arasındadır" şeklinde konuştu.

"5T ismini verdiğimiz bir vizyon geliştirdik"

2 yıl önce göreve geldiği günden bu yana üniversite ile adeta özdeşleşmiş olan 'Sosyal Bilimler Üniversitesi' tanımlamasını nasıl genişletebilir nasıl geliştirebilirler diye çalıştıklarını vurgulayan Rektör Özcoşar, "Bu doğrultuda bu kimliğe 5T adını verdiğimiz bir vizyon geliştirdik. Tıp, turizm, tasarım, tarım ve ticaret olarak belirlediğimiz bu hedeflerin en önemlilerinden birisi de tasarım. Üniversitemizde mevcut olan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesine ek olarak bugün temelini atacağımız sanat ve tasarım fakültesi ile birlikte bizler, bölgeden güç alan ve beslenen, insan odaklı, geleneksel ve kültürel değerleri temel alarak bunları modern bir bakış açısıyla yorumlayan ama her şeyden önce bilgi, ahlak, üretim olarak belirlediğimiz değerler temelinde bireyler yetiştirme amacındayız. Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulmasıyla birlikte, bu fakültemiz, diğerleriyle beraber bölgemizde resimden mimariye, geleneksel el sanatlarından sanayiye nitelik bakımından güçlü alanlar oluşmasına katkıda bulunacaktır. Bu düşüncelerle Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulması kararını veren Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Fakülte binamızın yapımını üstelenen hayırsever iş adamı Mahsum Altunkaya nezdinde Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliğine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Son dönemde hayırsever hemşerilerimizin katkıları sonucu üniversitemiz hızla büyüyor. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır.

GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi temel atma töreninde eğitimin önemini vurgulayan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Ülkeler için teknoloji seviyesi, sermaye birikimi ve doğal kaynak zenginliği şüphesiz önemlidir. Fakat bu değerler ancak bunları doğru kullanabilen insanların varlığı ile anlam kazanır. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, insana duyduğumuz bu güvenle, ülkemiz için yararlı bir eser ortaya koymak istedik. Bunu da Mardin'de yapmak istedik. Çünkü Mardin özel bir ilimiz. Mardin bölgemizin en büyük 2. ihracatçısı konumunda. Aynı zamanda, insani zenginliği ile bu başarısını çok daha yukarı taşıyacak bir ilimiz. Bu düşüncelerle yola koyulduk. Süreç içerisinde gerek Valimiz gerek Rektör hocamız ve diğer il protokolü ile çeşitli zamanlarda yaptığımız görüşmeler neticesinde Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi binasını Midyatımıza kazandırmaya karar verdik. Bu süreçte, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin açılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Fakülte binasının Birliğimizce yaptırılması konusunda da destekleri ve talimatlarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sizlerin huzurunda şükranlarımı sunmak isterim. Ayrıca, binanın yaptırılması için gerekli izinlerin kısa sürede verilmesinden ötürü Ticaret Bakanımıza, İhracat Genel Müdürümüze ve TİM Başkanımıza da teşekkürü bir borç bilirim. Sözlerimi tamamlarken, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, Midyat'a bu eseri kazandırma sevincini bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyor, bu eserin ilçemize, şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından temel atılmak üzere butonlara basılarak ilk harç döküldü.