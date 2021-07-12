Sanayici Ercan'ın hayatı kitap oldu

Gaziantep'in inşaat sektöründe başarılı olduktan sonra sanayiciliğe geçen ünlü işadamı Şükrü Ercan, 84 yıllık hayat öyküsü kitap oldu.

Babası ile birlikte Kilis'in Karamelik köyünde ürettikleri tütünleri 4 eşşekli lojistik firması kurarak genç yaşta ticarete atılan Şükrü Ercan'ın inşaat şirketlerini kurduğu dönemi de kapsayan 84 yıllık hayat hikayesi kitap oldu. Yaklaşık bir yıl boyunca hayat hikayesini kitap olması için mücadele eden Şükrü Ercan'ın “susuz yetişen çınar” kitabı hazırlanarak, yayımlandı. Ercan kitabında, başarı hikayesinde en önemli rolün "Allah çalışana verir” anlayışı olduğunu belirten Ercan, lafı olduğunu ve bundan dolayı da çocuklarıyla birlikte büyük şirketler olmayı başardıklarını ifade etti.

Şükrü Ercan'ın 84 yıllık hayat hikayesinde “Okuma yazma olmadan” sürekli çalışarak bir çok sektörde imzası bulunduğunu belirterek, “Benim çocuklarımla birlikte omuz omuza vererek plastik doğrama, alüminyum, otel ve inşaat firmalarını kurarak, yolumuza devam ettik. Yeni yatırımlarımızla gündemde. Şu anda grubumuzda yaklaşık 750 kişi çalışıyor. Türkiye'nin de her yıl İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500'ünde yer alıyorlar. Ben bundan dolayı çok gururluyum. Çocuklarıma da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

İşadamı Ercan'ın hayat hikayesi

1937 yılında Gaziantep'in Kilis ilçesinin Ağcurun Mahallesi'nde dünyaya gelen Şükrü Ercan, 2 yaşında ise babası Hasan Ercan'la birlikte kendilerine yakın köy olan Karamelik Köyü'nde ikamet etmeye başladılar. Daha sonra da babası Hasan Ercan kendisine harfleri ve matematik rakamlarını göstererek okuma yazmayı kısa zamanda okula gitmeden öğretti.Türkiye'de örnek gösterilecek bir yaşam hikayesi olan Şükrü Ercan, babası Hasan Ercan ile birlikte genç yaşta Kilis'in Karamelik köyünde ürettikleri tütünleri 4 eşşekli lojistik firması kurarak Kilis'e taşıdılar. Kısa süre sonra bir çok gıda ürünü taşıyarak Kilis'in en büyük tedarikçi esnafı oldular.

Askerlik bitince Karşıyaka'ya taşındı

1960 yıllarında askerliğini tamamlayan Şükrü Ercan, Gaziantep'in Karşıyaka mahallesine taşınarak inşaatlarda çalışmaya başladığını ve daha sonra da demirci ustası olarak iş yaptığını vurguladı. Ercan, demirci ustalığından sonra Gaziantep'in tren hatlarındaki köprülerin çoğunu kendisinin yaptığını belirtti.