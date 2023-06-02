Sanayicilere "Irak'a kolay vize" müjdesi

Türkiye'den Irak'a gidecek sanayici, iş adamı, yatırımcı ve çalışanlarının karşılaştığı vize sorununun yapılan ikili görüşmelerin ardından sona erdiğini açıklayan DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Iraklı yetkililerin vize uygulamalarını kolaylaştıracak ve hızlandıracak yeni bir süreç başlattığını açıklayan DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, “Türk iş insanlarımız ve işçilerimize uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir müjdeyi vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Irak yetkilileri vize uygulamalarını kolaylaştıracak ve hızlandıracak yeni bir süreç başlattı. Irak Başbakanı Sayın Mohammed Shiaa Al-Sudani'nin Ankara'ya yaptığı ziyaret ve 22 Mart 2023 tarihinde iş insanları ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeler neticesinde, iki dost ülke arasındaki ikili işbirliğinin tüm alanlarda güçlendirileceğini ifade etmişti. Ziyaretin ardından Irak vizelerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde verilmesine katkıda bulunan uygun bir mekanizma belirlendi. Bundan sonra Ankara, İstanbul ve Gaziantep Misyonları Irak'ta görev yapan iş insanlarına, şirket sahiplerine ve bunların çalışanlarına çok girişli (3 aylık, 6 aylık ve bir yıllık) vize verme yetkisine sahip olacak” dedi.

Irak için vize şartları yenilendi

Irak vizesiyle ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi veren Başkan Halit Acar, yeni şartları açıklayarak, "Yeni uygulamayla İstanbul, Ankara ve Gaziantep Irak Büyükelçilik ve Konsoloslukları çoklu vize verebilecek. Vize almak isteyenlerden istenen şartlar, ziyaretin amacını ve gerekli süreyi belirten, şirket yöneticisi tarafından imzalanmış (şirket formunda yazılı) resmi bir talep sunulması. Şirketin Irak'ta kayıtlı olduğuna ve faaliyet gösterdiğine veya yatırım fırsatı aradığına dair belge (yetkili Irak makamlarıyla bir sözleşme) ve şirketin vergi levhasının ibraz edilmesi. Bağdat'ta faaliyet gösteren Türk şirketlerinin başvuruya çalışanların isimleri eklemesi ve her kişi için ikişer fotoğraf ile birlikte pasaportlarının fotokopilerinin sunulması. Giriş vizesi başvuru formunun (vize formu) basılı olarak doldurulması ve https://mofa.gov.iq/ankara/?page_id=1853 bağlantısından kişisel bir fotoğraf yüklenmesi. Başvuru sahibine denetimin tamamlandığını bildirmek amacıyla bir iletişim aracı belirlenmesi şeklinde olacaktır” dedi.

Yeni uygulamanın gelişmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Halit Acar, sürecin bu yolla daha da hızlanacağını ve iki ülke arasındaki iş hacminin artacağını sözlerine ekledi.