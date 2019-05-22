Sanibey barajı ve HES çalışanlarına iftar

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SANKO Enerji Grup Başkanı Turgut Konukoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Enerji Genel Müdürü Adil Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın, Sanibey Barajı ve HES İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu, işletme şefleri ve mühendisleri katıldı.

Konukoğlu, yaptığı konuşmada, Sanibey Barajı ve HES İşletmesi hakkında olumlu geri dönüşler aldığını ve bu durumun kendisini ve şirketi memnun ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Neşeli ve samimi bir ortamda yapılan iftar programında yöneticiler masaları dolaşarak konukların Ramazanını kutladı, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için iyi dileklerini iletti. Daha sonra Sanibey Barajı ve HES'te 10 yıldan bu yana çalışan 13 personele, içerisinde lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verildi.

Sonrasında, işletme içerisinde uygulanabilir en çok öneriyi veren personel arasında yapılan çekilişle İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın armağan takdim edildi. Ardından yapılan çekilişle şanslı çalışanlar tam ve yarım altın hediye edildi.