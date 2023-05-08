SANKO, depremden etkilenen çocuklara sinema şenliği düzenledi

SANKO Holding, Adıyaman'da depremden etkilenen çocukların sosyal hayata dönmeleri için destekleyici eğitimler, sosyal etkinlikler ve aktiviteler çerçevesinde “Çocuk Sinema Şenliği” programı düzenledi.

SANKO Holding tarafından, SANKO Tekstil Adıyaman Konteyner Yaşam Alanında konaklayan çocuklar için düzenlenen etkinlikte, 450 çocuk sinema gösterimi, destekleyici eğitimler ve sosyal-bilimsel aktiviteler ile keyifli vakit geçirdi. SANKO Tekstil Adıyaman İşletmeleri ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, SANKO Park AVM, SANKO Okulları öğretmenleri ve öğrencileri de destek verdi. SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden Psikolog Mehmetcan Aslan, düzenlenen etkinliğin çocukların psikolojik normalleşmesi açısından çok faydalı olduğunu söyledi. SANKO Tekstil Adıyaman Konteyner Yaşam Alanında da görev yapan Aslan, Çocukların birçok problemi oynadıkları oyun aracılığıyla dile getirdiğini belirterek, “Bu gibi etkinlikler, deprem sonrası yaşanan psikolojik hasarın giderilmesi açısından önemlidir” dedi.

Depremden etkilenen çocuklar ve ebeveynlerin bir nebze de olsa deprem psikolojisinden uzaklaştığını ifade eden Aslan, “Etkinlikler aracılığıyla da depremden etkilenen bireylerin psikolojik normalleşmesini sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Program, çocuklara armağan dağıtımı ile sona erdi.