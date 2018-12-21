SANKO, en çok kadın istahdamı sağlayan kurum

Gaziantep 6'ıncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (GAİF) 2018'de SANKO Holding, İstihdamın En'leri Ödül Töreni'nde “En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Kurum” olarak ödül aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin tarafından SANKO Holding adına ödülü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'ya takdim etti. Gaziantep'te işsizliği azaltıp, istihdamı arttırmak, Gaziantep'in nitelikli eleman gereksinimini mesleğe yönelik eğitimlerle gidermeye çalışmak üzere, işverenlerle, iş arayanları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen GAİF 2018, İŞKUR ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı organizasyonuyla düzenlendi.

Birbirinden farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan fuarda alanında kurulan SANKO Holding standı yoğun ilgi gördü.

SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi görevlilerinin de yer aldığı stant, fuar süresince ziyaret edilebilecek.