SANKO Enerji Koçlu HES çalışanlarına iftar

İftar yemeğine, SANKO Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın, İşletme Müdürü İsmet Kaya, işletme şefleri ve mühendisleri katıldı. Neşeli, samimi ve eğlenceli bir ortamda yapılan iftar programında yöneticiler masaları dolaşarak konukların Ramazanlarını, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için iyi dileklerini iletti. İftar yemeği sırasında daha sonra, işletme içerisinde uygulanabilir en çok öneriyi veren personel arasında yapılan çekilişle İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın armağan takdim edildi.

Ardından yapılan çekilişle şanslı çalışanlara tam ve yarım altın hediye edildi.