SANKO Enerji Salihli JES çalışanları iftarda buluştu

SANKO Enerji Salihli Jeotermal Enerji Santralı (JES) işletmesi çalışanları eşleri ve çocukları ile birlikte Konukoğlu Ailesinin geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeğine SANKO Enerji Genel Müdürü Adil Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın, İşletme Müdürü Ferhan Dikilitaş, işletme şefleri ve mühendisleri katıldı. Neşeli, samimi ve eğlenceli bir ortamda yapılan iftar programında masaları dolaşarak konuklarına hoş geldiniz diyen yöneticiler, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için iyi dileklerini iletti.

İftar yemeği sırasında işletme içerisinde uygulanabilir en çok öneriyi veren personel arasında yapılan çekilişle İstanbul Altın Rafinerisinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın armağan takdim edildi. Ardından yapılan çekilişle şanslı çalışanlar tam ve yarım altın kazandı.