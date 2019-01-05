Sanko Hastanesi kadrosuna yeni isimler ekliyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin hasta kabulüne başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin1982 yılında Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Derece ile girdiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde devlet hizmeti yükümlülüğü görevine başladı. 2008-2013 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2013-2018 yılları arasında Adana Seyhan Devlet Hastanesi ve Çukurova Devlet Hastanesi'nde İç Hastalıkları Kliniği idari sorumluluğu görevini yürüttü. Geniş bir yelpazesi olan İç Hastalıkları Kliniği'nde özellikle anemiler, diyabet, sindirim sistemi rahatsızlıkları, lipid metabolizması bozuklukları ve uzmanlık tez konusu olan tiroid hastalıkları ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale ve ulusal- uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan birçok bildirisi bulunan Dr. Öğretim Üyesi Şahin diyabetle ilgili ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almıştır.

Aralık 2018'de SANKO Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Şahin aynı tarihte SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği'nde hasta kabul etmeye başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Öğretim Üyesi Şahin iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ile Gaziantep Tabipler Odasına üyelikleri bulunmaktadır.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği'nde Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin'in yanı sıra, Uzm. Dr. Lütfi Baran ve Uzm. Dr. Dilek Sarsu da hasta kabul etmektedir.

Sani Konukoğlu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Hematoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman kadro ve modern cihazlarla hizmet verilmektedir.