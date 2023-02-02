SANKO Hastanesi'nde Çocuk Nörolojisi Bölümü hizmete açıldı

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Nörolojisi Bölümü hizmete girdi. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Gül Demet Kaya Özçora, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Özçora, 1984 yılında doğdu. 2001-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. 2008-2013 yılları arasında İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (şimdiki adıyla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini, 2014-2017 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda Çocuk Nöroloji yandal uzmanlık eğitimini aldı. 2017-2019 yılları arasında Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmet görevini tamamladı. 2018 yılında İtalya Venedik San Servolo Üniversitesinde epilepsi alanında eğitim aldı. 2020-2022 yılları arasında Gaziantep'te özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılında İstanbul'da özel bir üniversitenin Tıp Fakültesinde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. Evli ve bir çocuk annesi olan Uzm. Dr. Özçora, 2023 yılı Ocak Ayı itibari ile SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hastalarını kabul etmeye başlamıştır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bölümü'nde 0-18 yaş arasındaki çocuklarda görülen sinir, beyin, omurilik ya da kasa bağlı hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir.

Riskli ya da erken doğan bebeklerin nöroloji açısından takibini yaparken, bayılma gibi bilinçte değişikliğe neden olan hastalıklar, ateşli ya da ateşsiz havale, gelişim - yürüme ve davranış bozuklukları, sinir ve kas zedelenmelerine bağlı hastalıklar, ataksiler, serebral palsi (SP), gevşek bebek sendromu (Hipotonik Bebek - SMA), felçler, epilepsi (sara), baş ağrısı, otizm, uyku bozuklukları, mikrosefali, gebelikte ya da doğum sırasında meydana gelen beyin hasarları, istem dışı (tik, vb.) hareketler, beyin travması, vb. gibi çok sayıda hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgilenmektedir.