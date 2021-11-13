SANKO Hastanesinde kemik ve yumuşak doku tümörleri tedavisi

Dr. Gökhan Bülent Sever, kemik ve yumuşak doku tümörlerini başarıyla tedavi ettiklerini söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi de olan Doç. Dr. Sever, “Kemik ve yumuşak doku tümörleri, diğer organ tümörlerine göre daha az görülmektedir” dedi.

Kemik ve yumuşak doku tümörlerine bağlı hasta şikayetlerini enfeksiyon, romatizma, travma hastalıklarından ayırmanın her zaman kolay olmadığını belirten Doç. Dr. Sever, hasta muayenesinin, özellikle kemik ve yumuşak doku tümörleri konusunda deneyimli ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından yapılmaması durumunda tanı ile ilgili sorunlar yaşanmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisinin tarihçesine bakıldığında tedavi sonucunun sakatlık veya yaşam kaybı gibi üzücü sonuçlarının sıklığına vurgu yapan Doç. Dr. Sever, şöyle devam etti:

“Günümüzde ise tıp alanındaki ilerlemeler, tedavinin bu denli dramatik sonuçlanma riskini azaltmıştır. Görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler tanı koymayı kolaylaştırırken, tıbbi onkoloji alanında kullanılan ilaçların etkinliği ve ortopedik tümör cerrahisi alanındaki ilerlemeler, bu hastalar için uzun yaşam ve uzuv feda etmeden hastalıktan kurtulabilme umudunu artırmıştır.”

Erken teşhisin önemi

Çoğu kanser türünde olduğu gibi bu tümörlerde de erken teşhisin hastalığı yenebilmek için en önemli adım olduğunu kaydeden Doç. Dr. Sever, ilerlemiş ve vücuda yayılmış tümörlerde, hastalar için tüm bu bilimsel ilerlemelerin dahi yetersiz kalabileceğini anımsattı.

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavi sürecinin sadece ortopedik onkoloji cerrahı tarafından yürütülemeyeceğini kaydeden Doç. Dr. Sever, “Bu tümörlerin tanı ve tedavi süreci ortopedi, onkoloji, patoloji ve radyoloji uzmanlarının olduğu bir ekip tarafından, multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmeli, ameliyatlarında zaman zaman diğer cerrahi branşlardan da destek alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Sever, SANKO Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde bu tümörlere yönelik gerçekleştirilen tedaviler konusunda ise şu bilgileri paylaştı:

“Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin cerrahi tedavisi hastanemiz bünyesinde, yurt içi ve yurt dışı eğitimlerle güncel cerrahi ve tıbbi tedaviler uygulanarak tedavi edilmektedir.

Hastanemiz bünyesinde bulunan Onkoloji Konseyi sayesinde, bu hasta grubunun tanı ve tedavisine multidisipliner yaklaşılmakta ve ortopedik cerrahi tedavi gereken hastalara, çağımızın gerektirdiği şekilde ameliyatlar uygulanabilmektedir.”