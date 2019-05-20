SANKO havlu çalışanları aileleri ile birlikte iftarda buluştu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu tarafından çalışanlar için Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Ürün Geliştirme ve Proses Müdürü Hüseyin Aydın, Makine Enerji Müdürü Tarık Kırıcı, Satış ve Pazarlama Müdürü Türker Güldemet, Muhasebe Müdürü Güngör Çetin, Satın Alma Müdürü Vedat Alevli, Kalite Kontrol Müdürü Süleyman Yalçın, Planlama ve Lojistik Müdürü İlker Özuslu, Konfeksiyon Müdürü Mustafa Taşar, İnsan Kaynakları Yöneticisi Tuğçe Bilgiç ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı. Konuklarının Ramazanını kutlayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, “Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları bu cennet vatanı kurtarmasaydı, bugünleri hiçbirimiz göremezdik. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi. "Atatürk bize Türkiye Cumhuriyetini emanet etti. Biz bu emaneti daha ne kadar ileriye götürürüz diye çalışmamız lazım" diyen Konukoğlu, "Sanko Havlu olarak yüzde 100 ihracata çalışıyoruz. Kaliteye vereceğimiz önemi ve işlerinizdeki titizliği hiçbir zaman elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü sizin işlediğiniz her bir ilmeğin karşılığında bu ülkeye döviz giriyor. ‘Bir dolar eksik olsun, ne olacak ki' demeyeceğiz. 81 milyon insan bir dolar tasarruf etse günde 81 milyon dolar eder. Hesap ortada 100 günde 810 milyon dolardır. Yıla vurduğunuz zaman milyarları geçer. Peki, bunlarla bu ülkede neler yapılmaz ki? İş yerleri açılır, bankalar bu paraları otomatikman sanayiciye, yatırımcıya kullandırır. Yeni açılan işyerlerinde de çalışma imkanımız artar. Rekabet gücümüz artar, ülkenin gelirlerinin artması demek, hepimizin refaha kavuşması demektir. Ben sizlerden özellikle işyerlerinde değil evlerinizde de tasarruf yapmanızı istiyorum. Elektriğimizi suyumuzu dikkatli kullanalım. Bunların hepsini göz önüne aldığımız zaman işte bu göremediğimiz bir dolarları biriktirdiğimizi unutmayalım. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Önümüzdeki Kadir geceniz de kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Gazişehir GFK'nın, play off'a kaldığını anımsatan Konukoğlu, çarşamba günü çoluk çocuk demeden herkesi maça beklediğini de sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ile yöneticilerin masaları dolaşıp konuklara hoş geldiniz demelerinin ardından, SANKO'da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldan bu yana 25 çalışana, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verildi.

Ayrıca, 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise, SANKO'da 25 yıldan bu yana çalışan ve iftarda bulunan en kıdemli personel olan Sanko Havlu Boyahane elemanı Adil Kılıç'a “En Kıdemli Personel” özel armağanı takdim edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile de şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.