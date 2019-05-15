Sanko Holding Adıyaman Çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tarafından Adıyaman Hisar Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Defterdar Vekili Hüseyin Avniacar, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Günay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daşdan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, SGK İl Müdürü Fuat Tekin, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çelenk, İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya ve TEKSİF Şube Başkanı Yusuf Özkan katıldı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nun konuklara teşekkür konuşması yaptığı iftar yemeği kapsamında 15, 30 ve 35 yıldan beri SANKO'da çalışan 5 kişiye içerisinde lazerle işlenmiş fotoğrafı bulunan kristal plaket verildi. 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, ayrıca İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, Sanko Tekstil İşletmeleri Genel Müdürü Ökkeş Cansız, Sanko Tekstil Adıyaman İşletmeleri Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Özhan ve Hüseyin Demir, Sanko Özel Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan, Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın, Çimko Çimento Teknik Direktörü Fatih Aktaş, Satış Direktörü Mehmet Ülger ve Çimko Adıyaman Fabrika Müdürü Cemal Gülsoy'un da katıldığı yemek sırasında, Yamanspor Kulübü Başkanı Abdurrahman Vural SANKO'nun kulübe desteklerine teşekkür ederek, kazandıkları “Türkiye 18 Yaş Genç Erkekler Hentbol 2018” kupasını ve Yamanspor formasını SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'na sundu.

SANKO'da 33 yıldan beri çalışan ve yemekte bulunan en kıdemli personel olan Sanko Tekstil İşletmeleri Adıyaman Yardımcı İşletmeler Şefi Ali Maaşoğlu'na “en kıdemli personel” özel armağanı takdim edilirken, çalışanlar arasında yapılan çekilişle şanslı 5 kişi tam, 5 kişi de yarım altın kazandı.