SANKO holding Basın - Yayın Müdürü Cengiz Halil Çiçek'e plaket

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, ekonomi basınının tarihini kitaplaştırdıklarını belirterek, “Bu kapsamda İstanbul'da düzenlediğimiz toplantıda bu tarihi yazan arkadaşlarımızı ödüllendirdik” dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 5'inci kez düzenlediği ödül töreninde, ekonomi basınının sembol isimleri EGD Başkanı Celal Toprak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'a da özel ödül takdim edildi.

Ödül töreni sırasında, İstanbul'da 26 Aralık 2018 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen Yılbaşı Buluşması'na mazereti dolayısıyla katılamayan SANKO Holding Basın - Yayın Müdürü ve EGD Gaziantep Bölge Temsilcisi Cengiz Halil Çiçek'in plaketi verildi.

EGD Başkanı Celal Toprak, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan ve GGC Başkanı İbrahim Ay ile birlikte, Çiçek'e, ekonomi gazeteciliğine verdiği destek dolayısıyla plaket sundu.

Bu arada, GGC 2018 Yılı Basın Ödülleri Yarışmasında Jüri Üyesi olarak sağladıkları katkı nedeniyle Hüseyin Toprak, Cengiz Halil Çiçek, Ali Atalar ve Mehmet Boncuk'un plaketlerini, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ takdim etti.