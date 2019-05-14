SANKO Holding çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding idari kadrosu ve Sanko Tekstil çalışanları, eşleri ve çocukları ile birlikte Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu'nun Şato Restoran'da düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, eşi Jülide Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, eşi Zeynep Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, Mali Koordinatör İhsan Akyol, Finans Direktörü Mustafa Günbulut, Özel Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan, Finans Kaynakları Müdürü Zeynep Güner, İnsan Kaynakları Müdürü Gülşah Aydın, Personel Direktörü Gündüz Taşkın, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Tekstil İşletmeleri Genel Müdürü Ökkeş Cansız, Lojistik Müdürü Gökhan Anlaş, Depolama Yönetimi Müdürü Murat Köylüoğlu ile Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Gökhan Aydın da katıldı.

Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada konuklarının Ramazanını kutladı. Çalışanlarla birlikte büyümenin öncelikli hedefleri olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, “Çok değerli SANKO Ailesi, hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda da inşallah berber oluruz. Allah hepinizin ömrünü uzun eylesin. Bizleri gelecek ramazanlara çıkarmayı nasip etsin” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise “Holdingimizin çok değerli çalışanları ve eşleri, sevgili çocuklar hepinizin Ramazan'ı kutlu olsun. Önümüzdeki Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Daha sıkı ve kaliteli işler yaparak herkesten farlılığımızı ortaya koyacağız” diye konuştu.

İftar sonrası masaları dolaşarak konuklara hoş geldiniz diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ve Yiğitcan Konukoğlu ile yöneticiler, daha sonra SANKO'da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıl ve üzeri süreden beri çalışan 37 kişiye, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket takdim etti.

20 yıl ve üzerinde çalışanlara, ayrıca İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile de şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.