SANKO Holding geleneksel iftar yemeği

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz ve Yiğitcan Konukoğlu'nun ev sahipliğinde Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Süper Film Yapışkan Bant Satış Direktörü Ahmet Kaplan, Süper Film Kaplama Direktörü Alper Tunga Mukimoğlu, Sanko Tekstil Genel Müdürü Ökkeş Cansız, Sanko Tekstil Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Gökhan Aydın, Sanko Holding Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, yaptığı konuşmada, “Yaptığımız işin en iyisini yapmak zorundayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kaliteye önem verelim, hatta daha fazla önem vermenizi istiyorum” dedi.

Ekonomide yaşanan sorunların bundan öncekilerde olduğu gibi aşılacağına inandığını belirten Konukoğlu, “Bu ülke hepimizin, gidecek başka ülkemiz de yok. Atalarımızın miras bıraktığı bu ülkeyi ilelebet milletimize yurt edebilmeliyiz” diye konuştu.

“Yanı başımızdaki Suriye'yi görüyoruz. Allah yardımcıları olsun. Hiçbirimizin ayrı gayrı gözetmeden kol kola girmemiz lazım” diyen Konukoğlu, “Bizi de dağıtmak için zaman içerisinde her şeyi deneyeceklerdir. Biz bu ülke için ne yapabiliriz onu düşünmeliyiz. Ramazanınızı kutluyorum, ailenizle birlikte sağlıklı ve mutlu nice Ramazanları paylaşmanızı dilerim. Ayrıca hepinizden Gazişehir GFK için de ayrıca dua istiyorum” ifadelerini kullandı.

Masaları dolaşarak konuklarına hoş geldiniz diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz ve Yiğitcan Konukoğlu ve yöneticiler, daha sonra SANKO'da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldan bu yana çalışan 19 personele, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verildi. Ayrıca, 20 yıl ve daha kıdemli olan çalışanlara İstanbul Altın Rafinesinde SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan takdim edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.