SANKO Holding geleneksel iftar yemeği

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami ve Cengiz Konukoğlu tarafından Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu'nun eşi Ayşegül Konukoğlu, Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Güney Özdinç ve Turgut Selbastı, Bopp Film Üretim Müdürü Mustafa Sabak, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdürü Aydın Karlı, İK Grup Direktörü Ali Tekin Koçak, Bütçe ve Denetim Grup Direktörü Özalp Kibar, Muhasebe Müdürü Fatih Hacıboncuk, Satınalma Müdürü Mehmet Fatih Cesur, Kalite Güvence Müdürü Fethi Karakuş, Sanko Holding Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

Çalışanların Ramazanını kutlayan Sami Konukoğlu, “1904 yılından bu yana Konukoğlu Ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da beraberiz. Yaklaşmakta olan Kadir Geceniz mübarek olsun. Rabbim bizlere sağlıkla, afiyetle seneye ulaşmayı nasip etsin. Sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Ramazan'ınız şimdiden mübarek olsun” dedi.

İftar sonrası masaları dolaşarak hoş geldiniz diyen Sami ve Cengiz Konukoğlu, daha sonra Sanko'da 10, 15 ve 20 yıldan bu yana çalışan 28 kişiye, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket takdim edildi. 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, ayrıca İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.

SANKO'da 24 yıldan bu yana çalışan ve iftarda bulunan en kıdemli personel olan güvenlik görevlisi Mehmet Karayılan'a “en kıdemli personel” özel armağanı takdim edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekilişle şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.