SANKO Koleji öğrencileri ABD'den dünya birinciliği ile döndü

SANKO Koleji 11'inci sınıf öğrencileri Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve 64 ülkeden bin 638 öğrencinin bin 307 proje ile katıldığı yarışmada; SANKO Koleji öğrencilerinden Ekin Asyalı ve Sude Naz Gülşen, proje danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları, "Vücutta ve İçeceklerde Bulunan Yabancı Maddelerin Tespitini Yapabilen Akıllı Hidrojel Sentezi ve Hidrojelli Bileklik Tasarımı" projesiyle hem kimya alanında dünya birinciliği hem de Sigma Xi (The Scientific Research Honor Society Third Physical Science Award) özel ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin elde ettiği başarının Gaziantep'in yanı sıra Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, “Hem SANKO Okulları hem Gaziantep hem de ülkemiz adına gurur verici bir başarı oldu. Okulumuzun vizyonu olan, Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olma yolculuğumuza yeni başarılar ekledik” dedi. SANKO Okulları'nın vizyonunda bilimsel çalışmaların önemli yer tuttuğunu vurgulayan Fırat Mümtaz Asyalı, “Öğrencilerimizin çok yönlü bir şekilde yetişmelerini istiyoruz. Bilimsel çalışmalar bizler için olmazsa olmaz. Küçük yaştan itibaren çocuklarımızı bilimsel çalışmalara yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya birinciliğini ülkemize kazandırmaları çok önemli” diyen Asyalı, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK tarafından seçilen öğrenciler arasında SANKO'luların da yer alması gurur vermiştir. Bu süreçte öğrencilere TÜBİTAK'ın büyük destekleri oldu. Gaziantep'in ve Türkiye'nin ismini dünya birinciliğine yazdırdığımız için gururluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve TÜBİTAK Yönetimi öğrencilerimizi tebrik etti. Öğrencilerimizin başarısına emek veren öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.”

SANKO Liseleri Müdürü Dilşad Erdoğan ise okulda proje tabanlı dersler verdiklerine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz bu projelere önce inanarak sonra fikir geliştirerek danışman öğretmenlerimiz eşliğinde çalışıyor. Bu başarıyı elde ettiğimiz için gururluyuz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu gurur hepimizin

SANKO Okulları'nın küçük yaştan itibaren öğrencilerin proje hazırlamasına önem veren bir politikası olduğunu anlatan Danışman Öğretmen Özgül Güner, duygularını şöyle dile getirdi: “Lise düzeyinde tüm ülkelerin en iyileri ile yarışmak çok zordu. Bilimsel olarak yeni bir yöntem, yeni bir keşifte bulunmak gerekiyor. Dünyanın sorunu olduğu için bu konuyu çalışmaya karar verdik. Öğrencilerim ile başardık. Bu başarı hepimizin. Bütün öğrencilerimiz proje yapıyor. Gelecek yıl mikroplastikler üzerine çalışmalar yapıp insanlığa yararlı projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

İki yıllık zorlu süreç dünya birinciliğiyle taçlandı

SANKO öğrencilerinden Sude Naz Gülşen, proje ile farklı belirteçlerin karışımlarını oluşturduktan sonra bu belirteçlerle sodyum aljinat tabanlı hidrojeli sentezleyip içine entegre ettiklerini vurguladı.

“Böylece çok az miktardaki uyuşturucu maddeyi tespit eden bir hidrojel sentezi yaptık. Bu sayede uyuşturucu tespitinde farklı bir materyal eldesi sağladık” diyen Gülşen, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ayrıca hidrojelde oluşan rengin tespit edilmesinde içinde renk sensörü bulunan bir cihaz tasarımı yaptık. Sentezlenen hidrojel saat şeklinde bir bileklik içine konularak insanların yanında taşıyabilecekleri kolaylıkla test yapabilecekleri bir eşya haline bile getirdik. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin istiklali için Anadolu'ya ayak bastığı ve gençlere, yani bizlere armağan ettiği gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde bu başarıyı kazanmak bizleri ayrıca gururlandırdı. Tüm süreç çok heyecanlı ve çok yorucuydu. Birinci olduğumuzda arkamızda hocalarımızı görmek çok gurur vericiydi. Bu başarıyı ülke olarak yaşadık. Ülkemize böyle bir başarı kazandırdığımız için çok mutluyuz.”

Öğrencilerden Ekin Asyalı ise sürecin hocalarının uyuşturucu testiyle ilgili ders vermesiyle başladığının altını çizdi.

İki yıllık süreçte projeyi geliştirmek için makaleler okuduklarına işaret eden Asyalı, şunları kaydetti: “Zor bir süreç oldu ama hem derslerimize çalışarak hem de projemizi geliştirerek süreci aştık. Gaziantep ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmak çok gurur verici. Başarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerle gurur duyduğunu belirterek başarı dileklerini iletti. İki yıl boyunca her an yanımızda olan Danışman Hocamız Özgül Güner'e, okul yönetimine ve aileme destekleri için teşekkür ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya birincisi öğrencilere tebrik

Hafta sonu gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretinde SANKO Koleji'nin dünya birincisi öğrencileri Ekin Asyalı ve Sude Naz Gülşen'in projelerini dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Elde ettiğiniz başarıyla ülkemiz adına gurur duydum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diyerek öğrencileri kutladı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dünya birinciliği kazanan öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "64 ülkeden 1.307 projenin sahibi 1.638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum."

Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da dünya birincisi öğrencileri tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Öğrenciler diledikleri üniversiteye sınavsız girebilecek

Dünyanın liseler arası en büyük uluslararası proje yarışması olan ISEF'e, Türkiye adına bu yıl TÜBİTAK tarafından seçilen toplam 12 takım katıldı. TÜBİTAK Türkiye ekibi, ISEF 2023'ten bir Dünya Birinciliği ve iki Dünya Üçüncülüğü olmak üzere 3 ödülle döndü. SANKO Okulları öğrencileri Ekin Asyalı ve Sude Naz Gülşen, ISEF'de elde ettikleri dünya birinciliği derecesi sayesinde YKS 2024 sınavına girmeksizin istedikleri üniversitenin kimya ile ilgili bölümlerine şartsız kayıt yaptırma hakkı kazandı.