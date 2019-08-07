SANKO liseleri öğrencilerinin 2019 YKS başarısı

SANKO Liseleri 2019 mezunu öğrencilerden 18'i tıp, 25'i mühendislik, 8'i hukuk, 3'ü fen-edebiyat, 2'şeri diş hekimliği, eczacılık, uluslararası işletmecilik ve ticaret, mimarlık, eğitim, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, veterinerlik, havacılık ve uzay bilimleri ile medya ve görsel sanatlar, 1'i de yurt dışı (İngiltere) tasarım fakültelerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin planlı ve güçlü akademik çalışmaları sonucu bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Asyalı, Türkiye'nin prestijli üniversitelerinden Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitelerine 1'er, İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitelerine 3'er, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine 4, Cerrahpaşa Üniversitesine 2, Koç Üniversitesine 11, Özyeğin Üniversitesine 7, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesine yüzde 100 burslu 1 ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine yüzde 100 burslu olarak 2 öğrencinin tercihleri doğrultusunda yerleştiğini söyledi.

“Bütün İnsan” yetiştirme vizyonuyla çıktıkları bu yolda öğrencilerinin elde ettikleri başarı ile gurur duyduklarını belirten Asyalı, “Emeği geçen yönetici, öğretmen, tüm çalışanları kutluyor, 2019 mezunlarımıza yeni yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.