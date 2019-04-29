SANKO Liseleri öğrencisi Türkiye dördüncüsü oldu

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Umut Serindağ, Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavında Türkiye 4'üncülüğü, 5'inciliği, 7'nciliği ve 44'üncülüğü dereceleri elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavına Türkiye genelinden 379 bin 796 öğrenci katıldı. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Umut Serindağ, sözelde Türkiye 4'üncülüğü, eşit ağırlıkta Türkiye 5'inciliği, Genel Sıralamada Türkiye 7'nciliği ve sayısalda Türkiye 44'üncülüğü derecelerini kazanarak büyük bir başarı sağladı.

SANKO Liseleri öğrencilerinden Doğa Akçadağ Sayısalda 379'unculuk, Hatice Sena Zop Sayısalda 448'incilik, Zeynep Etka Vermez Sayısalda 693'üncülük, Sözelde 429'unculuk derecelerini elde etti. İlk bin'de derece alan dört öğrenci ile SANKO Liseleri farklı puan türlerinde toplam 14 derece kazandı.

Gelen başarılar ardından açıklama yapan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Vizyonumuz Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eğitim ekolüdür. SANKO Okulları olarak akademik, sanat ve spor alanında elde etmiş olduğumuz ulusal ve uluslararası başarılarımız ile vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürüyor” dedi.

Asyalı, ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavında ilk on içinde üç derece, ilk yüz içinde dört derece ve ilk bin içinde 14 derece ile yer almanın ve Türkiye dördüncülüğüne SANKO Okullarının ve Gaziantep'in adını yazdırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu zorlu sınav yolculuğunda büyük başarı sağlayan öğrencilerini, ailelerini ve bu süreçte büyük emek veren öğretmenlerini kutlayan Asyalı, 15-16 Haziran tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sınavında başarılar diledi.