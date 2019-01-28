SANKO öğrencileri satrançta milli takım havuzuna seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen “Türkiye Küçükler-Yıldızlar Satranç Şampiyonası”nda SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak 10 yaş genel kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Kağan Aydınçelebi ise 16 yaş genel kategorisinde Türkiye beşincisi oldu.

Antalya'da düzenlenen 7-12 yaş kategorilerinin küçükler ve 13-18 yaş kategorilerinin yıldızlar olarak değerlendirildiği şampiyonaya Türkiye genelinden toplam 2 bin 555 sporcu katıldı.

İlk altı derecenin ödüllendirildiği şampiyonada SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak 250 sporcunun katıldığı 10 Yaş Genel Kategorisinde Türkiye dördüncülüğü, Kağan Aydınçelebi ise 67 sporcunun katıldığı 16 yaş genel kategorisinde Türkiye beşinciliği madalyasını aldı.

SANKO Okulların iki sporcusu da Milli Takım Havuzuna girerek Türkiye Satranç Federasyonu tarafından daha sonra düzenlenecek olan “Yaş Kategorileri Milli Takım” çalışmalarına katılmaya hak kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, iki sporcusunun ilk altı derece içinde yer alması ve Milli Takım Havuzuna seçilmesinden gurur duyduklarını söyledi.