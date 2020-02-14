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SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, Kadınlar Gaziantep Satranç İl Birinciliğinde ikinci oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Kadınlar Gaziantep Satranç İl Birinciliği” turnuvasında, SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu ikincilik kupa, madalya ve hediyesini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan aldı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencisi Beren Kalyoncu ile gurur duyduklarını belirterek Beren'i ve emeği geçen öğretmenini kutladı.

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