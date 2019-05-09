İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SANKO öğrencisi dünya klavye şampiyonasında birinci oldu

SANKO Okulları öğrencileri, Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen "2019 Dünya Internet Klavye Şampiyonası"nda dünya birinciliği ve beşinciliği kazandı.

SANKO Okulları öğrencileri, Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen "2019 Dünya Internet Klavye Şampiyonası"nda dünya birinciliği ve beşinciliği kazandı.


Birleşmiş Milletler Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) tarafından düzenlenen "2019 Dünya Internet Klavye Şampiyonası" 17 ülkeden bin 243 yarışmacının katılımıyla yapıldı. Şampiyonada 0-12, 13-16, 17-20 ve 21-90 olmak üzere 4 farklı yaş kategorisinde yarışmalar düzenlendi.


SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Mahmut Tosun, 13-16 yaş grubu “Anadil Dil Kategorisi”nde dakikada net 100 sözcük yazarak dünya birincisi, SANKO Ortaokulu öğrencisi Mete Kağan Altun ise 0-12 yaş grubu “Çoklu Dil” ve “Ana Dil” kategorilerinde dünya beşincisi oldu.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Bin 243 yarışmacı arasından biri dünya şampiyonluğu olmak üzere toplam 3 uluslararası derece kazandıran öğrencilerimizi kutluyoruz” diye konuştu.


Asyalı, öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.