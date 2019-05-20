SANKO Oklulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı:

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 100 yıl önce bugün, emperyalist devletlerin masa başında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşıp fiilen işgal etmeye başladığı dönemde milli egemenlik yolunda Samsun'da sönmeyecek bir ateş yaktığını ve Türk Milletine umut olduğunu söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'da milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı SANKO Okulları'nda da büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutlandı.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu, Okul Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Emsal Sergen, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, SANKO Okulları Danışma Kurulu Üyesi Ferhan Sağım, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sanko Okulları Genel Müdürü Asyalı, kuruldukları günden bugüne, 18 yıldır, kendilerine emanet edilen öğrencileri, aklın ve bilimin yolundan hiç ayrılmaksızın, akademik alanda kendini en iyi şekilde donatmış, soran, sorgulayan, yaşadığı kente, ülkesine ve dünyaya yön veren, fikir üreten ve ürettiği fikirleri özgürce savunabilen bireyler olarak geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

Bunu yaparken öğrencileri, geçmişini ve köklerini bilen, gücünü şanlı Türk tarihinden alan, yürekleri vatan ve bayrak sevgisi ile dolu, Türk Cumhuriyetine, Atatürk'e ve O'nun ilkelerine yürekten bağlı Türkiye sevdalıları olarak yetiştirdiklerini ve yetiştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Asyalı, “Atam bu büyük bayramı sizlere armağan etti, bugün sizin bayramınız. Emanetçisi olduğunuz Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacağınıza ve yaşatacağınıza güvenimiz tam. Sizler, Çanakkale'de destan yazan Mehmetçiklerin, şanlı Antep direnişinde canını veren Memiklerin, İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsinlerin ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürüyen Türk Gençlerisiniz. Çünkü sizler, gücünü damarlarındaki asil kandan alan, milli mücadelenin en onurlu, en zorlu yerel direnişini gerçekleştiren Şehitkamillerin, Karayılanların, Tüfekçi Yusufların, Şahin Beylerin torunları, Gazi şehrimizin evlatlarısınız” dedi.

Tarihin akışını değiştiren savaşlar ve liderler

Sanko Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz da Türk tarihinin akışını değiştiren Malazgirt, Miryokefalon ve tarihimizin en şanlı, en zorlu, en onurlu mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı gibi önemli dönüm noktaları bulunduğuna vurgu yaptı.

“Türk tarihinin akışını değiştiren önemli liderler vardır; Alparslan, Kılıç Aslan, Fatih, Yavuz, Kanuni gibi. Ve yıkılmış bir imparatorluktan bağımsız, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi” diyen Topuz, “Bugün 19 Mayıs 2019. Türk tarihinin akışını değiştiren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, bağımsızlık ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının; onurlu bir mücadeleyle Cumhuriyet yolunda atılan ilk adımın, Türk'ün yeniden şaha kalkışının 100. yılı. Ne mutlu bu tarihi güne tanıklık eden bizlere” diye konuştu.

Etkinlikler

Milli Mücadelenin 100. yılına yakışan ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törende, gösteri grupları ve SANKO Spor Takımları geçit resmi yaptı.

Lise öğrencilerinin vider gösterimi eşliğinde okuduğu “Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi”nin ardından, 2 bin kişi ayakta “Gençliğin Ata'ya Cevabı”nı hep bir ağızdan okudu.

19 Mayıs ruhunun dolu dolu işlendiği Vatan Oratoryosu'na, eşlik eden dans gösterileri, bale, zafer korosu ve halk oyunları izleyicileri büyüledi.

Lise öğrencilerini sahnelediği muhteşem “Eşli Hareketler Gösterisi” ile son bulan salon töreni, okulun çevresinde bando eşliğinde meşalelerle yapılan gençlik yürüyüşü ve korteji ile devam etti.

Tören, Milli Mücadelenin 100. yılını ebedileştirmek için okul duvarına yapılan 100. Yıl anı resminin açılış merasiminin ardından, il genelinde düzenlenen “100. Yılında 19 Mayıs Ruhu” isimli kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve lise orkestrasının gençlik konseri ile son buldu.