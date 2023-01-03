İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sanko okulları basketbol takımı il ikincisi oldu

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol il birinciliği müsabakalarında, il ikincisi oldu.


Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Cansu Duman, Ecrin Yılmazlar, Ecem Dana, Gülendam Özge Köybaşı, Zehra Naz Nakıboğlu, Öykü Melek Özefe, Kayra Mermer, Nur Zorkirişçi ve Derin Hacıoğlu'ndan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ikincilik kupasını kazandı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularının ikincilik kupasını almasından dolayı öğrencilerini ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Sural'ı kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.