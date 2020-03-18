SANKO Okulları eğitime online devam ediyor

Türkiye'de de korona virüs (Covid-19) vakası görülmesi sonrasında alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından SANKO Okulları, online eğitime başladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında eğitime ara vermesinin ardından, 16 Mart tarihinden itibaren online eğitime başladıklarını söyledi.

Bu süreçte öğrencilerinin yanında olduklarını kaydeden Asyalı, online eğitime ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“16 Mart haftası öncelikle sınav gurubumuz olan 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerimizin online eğitimlerine başladık. Öğretmenlerimizin günlük ders programı kapsamında gerçekleştirdikleri online dersler yüksek öğrenci katılımıyla işlenmektedir. Öğrencilerimizin yayınları tekrar izlemeleri için de alt yapımızı hazırladık ve günlük ders linklerini öğrencilerimize iletiyoruz”

Asyalı, 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerine günlük PDR (Psikolojik danışmanlık ve rehberlik) yayınlarıyla da destek verdiklerinin belirterek, “23 Mart haftasında ise ilkokul 1'inci sınıftan 12'inci sınıfa kadar tüm sınıf kademelerinde online derslere başlayacağız. Bu süreçte öğrenciler öğretmenleriyle eğitime kesintisiz devam edecekler” ifadelerine yer yerdi.