SANKO okulları eskrimde Türkiye finallerine katılacak

Gaziantep Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen yarışmada; SANKO Okulları sporcularından Ekin Asyalı “Epe Yıldız Kızlar Kategorisi” il birincisi, Eren Can “Epe Genç Erkekler Kategorisi”nde il birincisi, Berkay Sarsu “Epe Küçük Erkek Kategorisi” il birincisi, Setenay Sarsu “Epe Genç Kızlar Kategorisi”nde il ikincisi oldu ve 16 - 20 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. SANKO Okulları sporcularından Ayşe Beyza Yıldırım “Epe Genç Kızlar Kategorisi” üçüncüsü, Koray Peltek “Yıldız Erkek Kategorisi” üçüncüsü ve Asude Erturhan “Epe Genç Kızlar Kategorisi”nde dördüncü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak, Türkiye finallerinde Gaziantep'i ve okullarını temsil edecek sporcularına başarılar diledi.