SANKO Okulları gençler satranç takımı bölge birincisi oldu

Adıyaman'da düzenlenen yarışmaya, yıldızlar genel, yıldızlar kızlar, gençler genel ve gençler kızlar olmak üzere dört kategoride 13 ilden 30 takım ve 162 sporcu katıldı.

Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman, Kilis, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli'nin de içlerinde bulunduğu gençler genel kategorisinde SANKO Okulları sporcularından Berkay Dobooğlu, Kağan Aydınçelebi, Muhammet Baturalp Mete, Erencem Özbey, Burak Unat ve Cemal Karahan Konca oluşan gençler takımı bölge birinciliği elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin bölge birincisi olarak dönmelerinin gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutladı.

Asyalı, Gençler Satranç Takımına 9-12 Haziran tarihlerinde Karaman'da düzenlenecek olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.