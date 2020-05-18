SANKO Okulları Genel Müdürü Asyalı'dan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Asyalı, Türkler için 19 Mayıs 1919'un işgale karşı koyma adına Kurtuluş Mücadelesi yolunda atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Asyalı, “19 Mayıs 1919, yakılan özgürlük ateşinin ilk kıvılcımıdır. Biz Türkler için 19 Mayıs, yedi düvel bir araya gelse de Türk topraklarını işgal etmeye güçlerinin yetmeyeceğinin en büyük göstergesidir. 19 Mayıs yokluk içindeki bir milletin yazdığı özgürlük destanının ilk günüdür” ifadelerine yer verdi.

“Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış, Çanakkale'de 225 bin gencini kaybetmiş savaş yorgunu Türk Milleti'nin vatanı masada paylaşılmış ve Anadolu toprakları dört bir koldan işgal edilmişti. Tam da işgalin başladığı günlerde harekete geçti Mustafa Kemal” diyen Asyalı, mesajını şöyle sürdürdü:

“Mustafa Kemal biliyordu ki, Türkler işgali ve esareti kabul etmeyecek. Bu inançla Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'da özgürlük ateşininin ilk kıvılcımını yaktı. O ilk kıvılcım büyüdü, tüm Anadolu'yu saran büyük bir kurtuluş ateşine dönüştü. Anadolu'yu saran o ateş 30 Ağustos 1922'de Büyük Zafer ile ve zafer 29 Ekim 1923'de Cumhuriyetin ilanıyla taçlandı. Bugün, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele yolunda yakılan ilk kıvılcımın 101'inci yıl dönümü, gençliğe armağan edilmiş bir bayramın 101'inci yılını kutluyoruz. ‘Bütün Ümidim Gençliktedir' sözüyle Türk Gençliğine duyduğu sonsuz güveni ifade eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda Türk Gençliğinin omuzlarına bağımsızlığımızı sonsuza kadar sürdürmenin sorumluluğunu da yüklemiştir. Türk Gençliği bu büyük sorumluluğu her yıl bir kez daha hatırlasın diye 19 Mayısları bir bayram olarak Türk Gençliğine armağan etmiştir.”

19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünün, milli mücadelenin zorluklarını tekrar hatırlama günü olduğunu vurgulayan Asyalı, “Sevgili Gençler! Bugün, Mustafa Kemal tarafından omuzlarınıza yüklenen bağımsızlık sorumluluğunuzu yüreklerinizde tekrar hissetme günüdür. Bugün, ne zaman desteğe ihtiyaç duysanız damarlarınızdaki asil kandan güç almanız gerektiğini tekrar hissetme günüdür. Bugün siz Türk Gençliğinin Bayram Günü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 101. yıl dönümü kutlu olsun” ifadeleri ile 19 Mayıs'ı kutladı.