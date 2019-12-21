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Sanko Okullar? GSLMUN konferans?ndan 3 ?d?lle d?nd?

SANKO Okullar? ??rencileri, ?stanbul Galatasaray Lisesi taraf?ndan d?zenlenen ?GSLMUN’20 Konferans?’ndan ?? ?d?lle d?nd?.

SANKO Okullar? ??rencileri, ?stanbul Galatasaray Lisesi taraf?ndan d?zenlenen ?GSLMUN'20 Konferans?'ndan ?? ?d?lle d?nd?.


SANKO Okullar? MUN Kul?b? ??rencilerinin kat?ld??? ve y?ksek ?ngilizce seviyesi, genel k?lt?r, d???nme ve hitabet becerisi gerektiren GSLMUN'20 konferans? d?rt g?n s?rd?. SANKO Okullar? ??rencilerinden Miray Mavi ve Engin Veli Fedaio?lu, G?neydo?u Asya Uluslar Birli?i Komitesinde (ASEAN) ?En ?yi Delege' (Best Delegate) ?d?l?; Eren Can ?zel, Politik ve Ba??ms?zla?ma Komitesinde (SPECPOL) ?Honourable Mention' - ?Mansiyon ?d?l?', Ahmet Kay?ran ise 2016 Amerika Ba?kan Se?imi Komitesinde ?Honourable Mention' - ?Mansiyon ?d?l?n?' kazanarak b?y?k bir ba?ar?ya imza att?lar. SANKO Okullar? Genel M?d?r? F?rat M?mtaz Asyal?, ??rencilerinin ortaokul JMUN kul?b?nden beri yeti?tiklerini belirterek, yabanc? dil yetkinli?i ve entelekt?el birikimin ?nemli rol ald??? GSLMUN'20 Konferans?ndan ?? ?d?lle d?nmelerinin gururunu ya?ad?klar?n? ifade etti.


Asyal? ??rencilerini ve eme?i ge?en ??retmenlerini kutlayarak ba?ar?lar?n?n devam?n? diledi.

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