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SANKO okulları iki TÜBİTAK projesiyle Türkiye finallerinde

SANKO Okulları Adana’da düzenlenen “TÜBİTAK 50.

SANKO Okulları Adana'da düzenlenen “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Elemelerinden iki bölge birinciliği, bir bölge ikinciliği ve bir bölge üçüncülüğü ile döndü.


Ece Sergen ve Elif Sergen, “Türk Dili ve Edebiyatı” dalında öğretmenleri Hayat Demirel rehberliğinde hazırladıkları “Edebiyat Engel Tanımaz” adlı projeleri, Efe Kuday ve Ayberk Kaan Güneş ise öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Yazılım” dalında hazırladıkları “Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Hasat Yapan Otonom Robot” projeleri ile iki bölge birinciliği kazandı.


SANKO Okulları, bu iki proje ile TÜBİTAK Türkiye Finallerine katılmaya hakkı kazandı.


Sude Selli ve Nil Balkara, öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde “Biyoloji” dalında hazırladıkları “Orak Hücre Anemisinin Winkler Metodu ile Tespiti” projesi bölge ikincisi; Ayşe Şebnem Baştemir ve Utku Kiremitçi öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde “Teknoloji Tasarım” dalında “Kaldırıma Çıkabilen Mekanik Tekerlekli Sandalye Aparatı” adlı projeleri ile bölge üçüncüsü oldu.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 1844 projenin katıldığı “TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, bölge elemelerine gitmeye hak kazanan 100 projeden 7'sinin SANKO Okullarına ait olmasından ve bu yedi projeden ikisinin bölge birincisi olarak finale gitmeye hak kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek rehber öğretmenlerini ve öğrencilerini kutladı.

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