SANKO Okulları jimnastik takımı il üçüncüsü oldu

Gaziantep Okul Sporları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Minik A ve B Jimnastik İl Şampiyonasında” SANKO Okulları Minik Kızlar A Takımı ve Minik Kızlar B Takımı il üçüncüsü oldu.
Karataş Spor Salonunda düzenlenen müsabakada SANKO Okullarının Minik Kızlar A Takımı sporcularından Öykü Melek Özefe, Mina Küpeli ve Nermin Elif Özkara il üçüncülüğü kupasını, Minik Kızlar B Takımı sporcularından Yaprak Ece Tunçel, Hülya Naz Çubukçu ve Azra Aksoy il üçüncülüğü kupasını kucakladı.
SANKO Okulları İlkokul Müdürü Hülya Bingül, Minik Kızlar A ile B takımı öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.