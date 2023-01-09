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SANKO Okulları masa tenisi takımı il dördüncüsü oldu

SANKO Okulları Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul Sporları Masa Tenisi Turnuvası”nda il dördüncüsü oldu.


Akkent Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada Arda Eymen Bağcı, Mustafa Ege Şevik ve Alper Hallaç'tan oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı dördüncülük kupası ve madalyası kazandı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Yıldız Erkek Masa Tenisi Takım sporcularını ve antrenörü İbrahim Akbağ'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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