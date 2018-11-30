SANKO Okulları Masa Tenisi Takımı il ikincisi oldu

Gaziantep Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada SANKO Okullarının Emre Gözütok, Yakup Kaan Keskin, Sami Kudret Orhan, Emir Kerestecioğlu ve Kaan Aydınçelebi'den oluşan Lise Genç Erkek Masa Tenisi Takımı ikincilik kupasını kucakladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, bölge birinciliği yarışlarında Gaziantep'i temsil edecek olan masa tenisi sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.