SANKO Okulları masa tenisinde il ikincisi oldu

Türkiye Olimpiyat Hareket Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, SANKO Okulları Yakup Kaan Keskin, Emir Kerestecioğlu, Can Akcan ve Kaan Aydınçelebi'den oluşan Genç Erkek Masa Tenisi Takımı ikincilik kupasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ‘Gençler Masa Tenisi Bölge Birinciliği' müsabakasında Gaziantep'i temsil edecek olan masa tenisi sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.