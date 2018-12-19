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SANKO Okulları öğrencileri satranç turnuvasında 7 kupa kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Gaziantep Küçükler-Yıldızlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası”nda üç birincilik, iki ikincilik ve iki üçüncülük olmak üzere yedi kupa kazandı.


Şehitkâmil Belediyesi Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Kutay Sakmak “10 Yaş Genel Kategorisi”nde il birincisi, Erencem Özbey “15 Yaş Genel Kategorisi”nde il birincisi, Muhammet Baturalp Mete “16 Yaş Genel Kategorisi”nde il birincisi oldu.


Turnuvada, Beren Kalyoncu “8 Yaş Kızlar Kategorisi”nde il ikincisi, Mehmet Ertuğrul Kaya “12 Yaş Genel Kategorisi”nde il ikincisi, İpeksu Bulgan “11 Yaş Kızlar Kategorisi”nde il üçüncüsü ve Berkay Dobooğlu “16 Yaş Genel Kategorisi”nde il üçüncüsü olmayı başardı.

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