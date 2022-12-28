SANKO Okulları öğrencileri yüzmede başarıya doymuyor

Geleneksel 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupası Yarışması”nda 4 birincilik, 6 ikincilik, 10 üçüncülük madalyası ve 1 ikincilik kupası kazandı.

Gaziantep Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya, SANKO Okulları yüzücülerinden Azra Aksoy, Irmak Zehra Kökmen, Çınar Özkamalı, Yaprak Ece Tuncel, Tuna Karakuş, Arif Doruk Akınal, Oktay Doruk Özuslu, Elizan Özgenç, Elif İpek Çevik, Tuana Turan ve Zeynep Balkanlı katıldı.

Yarışmada, Azra Aksoy 4x50 metre serbest bayrakta birinci, 4x50 metre karışık bayrak, 100 ve 200 metre sırtüstünde ikinci ve 50 metre sırtüstünde üçüncü; Irmak Zehra Kökmen, 4x50 metre serbest bayrakta birinci, 4x50 metre karışık bayrakta ikinci ve 100 metre serbest stilde üçüncü, Çınar Özkamalı 4x50 metre serbest bayrakta birinci, 4x50 metre karışık bayrak ikinci, 50, 100 ve 200 metre kurbağalamada ve 100 metre karışık stilde üçüncü oldu.

Yaprak Ece Tuncel ise 4x50 metre serbest bayrakta birinci, 4x50 metre karışık bayrak ikinci, 100 ve 200 metre sırtüstü stilde üçüncülük elde ederken, Tuna Karakuş da 100 ve 200 metre kurbağalama stilde üçüncü oldu.

Ayrıca SANKO Okulları Kız Takımı da ikincilik kupasını alarak önemli bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep'in Kurtuluşunun 101'inci yılında kulaçlarını kurtuluş için atan öğrencilerini ve Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Karakuş'u başarılarından kutladı.