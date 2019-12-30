SANKO Okulları öğrencilerinin başarısı

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ve 12 takımın katıldığı müsabakada Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Nehir Aslan, Ecenur Özkeleş, Melisa Demir, İrem Zorkirişci, Eylül Çabuk ve Zeynep Kömürcügil'den oluşan SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı birincilik kupasının sahibi oldu.

SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı elde ettiği birincilikle 7 yıl üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ana sınıfından itibaren SANKO Okullarının yetiştirdiği ve 7 yıldır Gaziantep'te oynadığı hiçbir maçı kaybetmeden şampiyonluğunu kimseye bırakmayan takımımı ve antrenörlerini kutladı.

Asyalı, Bölge Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek olan Gençler Kız Basketbol Takımına ve antrenörlerine başarılar diledi.