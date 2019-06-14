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SANKO Okulları öğrencilerinin resim başarısı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenen “Kent Sakinleri” temalı “XIII.

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması”nda SANKO Okulları öğrencilerinden Eylül Eren'in resmi 7'nci sınıflar kategorisinde ödüle, Sanem Sözmen'in resmi ise 6'ncı sınıflar arasında sergilenmeye değer görüldü.


İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile 8 kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden bin 353 eser sunuldu. Jüri tarafından bu eserler arasından 90'ı ödül, 91'i de sergileme olmak üzere toplam 181 eser seçildi.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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