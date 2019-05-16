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SANKO Okulları öğrencilerinin satranç başarısı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Özel Ada Koleji tarafından düzenlenen “Satranç Turnuvası”nda iki birincilik ve iki altıncılık derecelerini kazandı.


İlk altı derecenin ödüllendirildiği turnuvada, SANKO Okulları öğrencilerinden Beren Kalyoncu “8 Yaş Kızlar Kategorisi”nde, Kutay Sakmak “10 Yaş Genel Kategorisi”nde birinci, Mehmet Ertuğrul Kaya “12 Yaş Genel Kategorisi”nde ve İpeksu Bulgan “12 Yaş Kızlar Kategorisi”nde altıncı oldu.


SANKO Okulları İlkokul Müdürü Hülya Bingül, satranç turnuvasında iki kupa ve madalya kazanan öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi.


Bingül, öğrencileri ve emeği geçen öğretmen Süleyman Yalım'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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