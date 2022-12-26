SANKO okulları öğrencilerinin yüzmede Türkiye başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul düzenlenen “Türkiye Yıldız Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi”nde, TOHM ve Milli Takım Sporcusu Ali Emre Simitçi, 15 yaş kategorisi 50 metre serbest stilde Türkiye ikincisi, 15-16 yaşta ise Türkiye dördüncüsü oldu. Beril Tanrıtanır ise 15 yaş Türkiye altıncısı ve 14-15 yaşta Türkiye sekizinciliği elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Türkiye finalinde kazandığı başarılarla okullarını gururlandıran öğrencilerini ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Karakurt'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.