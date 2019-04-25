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SANKO Okulları Öğrencisi Azra Akkuş'a Büyük Ödül

12-17 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı yarışmada finale kalan SANKO Okulları öğrencisi Azra Akkuş; Gamze Aşnük, Kübra Kayın, Şeref Gözütok ve Canan Severoğlu’dan oluşan jüri üyelerinin sorularını yanıtlayarak hayallerini anlattı.

12-17 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı yarışmada finale kalan SANKO Okulları öğrencisi Azra Akkuş; Gamze Aşnük, Kübra Kayın, Şeref Gözütok ve Canan Severoğlu'dan oluşan jüri üyelerinin sorularını yanıtlayarak hayallerini anlattı.


Akkuş, yarışmada büyük ödül olan yurt dışı eğitim programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin California Eyaleti'nde bulunan Silikon Vadisi'nde eğitim almaya hak kazandı.


SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Müdürü Uğur Topuz, daha önce ROBOGAMES 2018 Dünya Robot Olimpiyatları'nda Azra Akkuş'un da içinde bulunduğu robot takımının dünya ikincisi olmasının gururunu yaşadıklarını anımsatarak, bu kez de Silikon Vadisi'nde eğitim ödülü kazanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

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