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Sanko Okulları öğrencisi Çınar Aydoğdu Türkiye ikincisi oldu

Sanko Okulları öğrencisi Çınar Aydoğdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İnovatif Fikirler Yarışması”nda Türkiye ikincisi oldu.


Çınar Aydoğdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 7- 14 yaş aralığındaki çocukların boş zamanlarını nitelikli kılmak, inovasyon kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye'de ilk defa sosyal medya üzerinden düzenlenen “İnovatif Fikirler Yarışması”nda “Deniz Süpürgesi” adlı projesi ile Türkiye ikincisi olmayı başardı.


Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Çınar Aydoğdu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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