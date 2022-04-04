SANKO Okulları öğrencisi eskrimde Türkiye 5'incisi oldu

Kahramanmaraş Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya; Genç Kız-Erkek Epe, Folore ve Kılıç Kategorisinde 233 sporcu, Yıldız Kız- Erkek Epe, Folore ve Kılıç Kategorisinde 211 sporcu, Küçükler Kız-Erkek Epe, Folore ve Kılıç Kategorisinde ise 210 sporcu katıldı.

SANKO Okulları; eskrim Türkiye birinciliği yarışlarında Rüzgar Ata Kuday, Kağan Yılmaz, Mustafa Erdem, Esma Sultan Gözcü, Nazenin İpek Söylemez, Ekin Asyalı, Nisa Güneş, Yasemin Sude Sarıkaya, Zeynep Nisa Demir, Davutcan Demir, Eren Can, Yavuz Selim Altan, Vehbi Kayra Ulucan ve Kaan Çavdar'dan oluşan sporcularla mücadele etti.

Yarışlarda Genç Kız Epe Kategorisinde Ekin Asyalı, pul maçlarında sağlamış olduğu başarısı ile eleme maçlarına geçiş sağlayarak Türkiye beşinciliği kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yarışmaya katılan 15 sporcusunu ve öğretmenleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.