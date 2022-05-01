İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Avrupa beşincisi oldu

SANKO Okulları’nın Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan sporcusu Kutay Sakmak, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından davet edildiği “Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası”nda Avrupa beşincisi oldu.

SANKO Okulları'nın Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan sporcusu Kutay Sakmak, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından davet edildiği “Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası”nda Avrupa beşincisi oldu.


Yunanistan Rodos'ta 20-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasına 23 ülkeden 195 sporcu katıldı. 32 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonada SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, U13 genel kategorisinde birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa beşinciliği elde etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan öğrencisi Kutay Sakmak'ın ülkemiz adına yarışarak Avrupa beşincisi olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Asyalı, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.