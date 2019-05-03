SANKO Okulları öğrencisi resim yarışmasında birinci oldu

SANKO Park AVM'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Çiçek Temalı Canlı Performans Resim Yarışması”nda SANKO Okulları öğrencisi Defne Deren Seyhan birincilik, Nazlı Işıl Koper ise mansiyon ödülü kazandı.

5-8 ve 9-12 yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmada SANKO Okulları birinci sınıf öğrencisi Defne Deren Seyhan birinci olarak 3 bin TL değerinde hediye çeki kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.