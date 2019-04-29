SANKO Okulları öğrencisi satrançta dünya üçüncüsü oldu

Şampiyonada, SANKO Okulları öğrencilerinden ve Kutay Sakmak da mücadele etti.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun 7, 9, 11, 13, 15 ve 17 yaş kategorilerinde Antalya'da düzenlediği “Dünya Okullar Satranç Şampiyonası”na, 33 ülkeden 392 sporcu katıldı. SANKO Okulları öğrencisi FM Kağan Aydınçelebi, 17 yaş genel kategorisinde birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Satranç Milli Takım Havuzunda bulunan Kağan Aydınçelebi ve Kutay Sakmak'ın davet edilerek ülkemiz adına yarışmaları ve FM Kağan Aydınçelebi'nin dünya üçüncülüğünü kazanmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.