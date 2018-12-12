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SANKO okulları öğrencisi satrançta il birincisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi “Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği Yarışması”nda birinci oldu.


Gaziantep M1 Tepe Alışveriş Merkezinde düzenlenen turnuvada, Kağan Aydınçelebi Büyükler Kategorisinde tüm maçları kazanarak il birincisi olmayı başardı. SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı Dilşad Erdoğan, Kağan Aydınçelebi'yi başarısından dolayı kutlayarak, 26 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenecek, Türkiye Kupası Satranç Yarışmasında öğrencisine başarı diledi.

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