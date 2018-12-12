SANKO okulları öğrencisi satrançta il birincisi oldu

Gaziantep M1 Tepe Alışveriş Merkezinde düzenlenen turnuvada, Kağan Aydınçelebi Büyükler Kategorisinde tüm maçları kazanarak il birincisi olmayı başardı. SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı Dilşad Erdoğan, Kağan Aydınçelebi'yi başarısından dolayı kutlayarak, 26 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenecek, Türkiye Kupası Satranç Yarışmasında öğrencisine başarı diledi.